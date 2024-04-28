澎湖阿嬤幸福婚紗秀 重溫少女願望

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖馬公朝陽社區今天舉辦一場「金點之星～閃耀幸福圓夢婚紗秀」，來自菓葉社區96歲許蔡繁阿嬤在71歲女兒許美媛陪同下再披婚紗，為人生留下最美好回憶，是全場最受矚目焦點。

「金點之星。閃耀幸福圓夢婚紗秀」下午在馬公陽社區活動中心登場，來自朝陽、湖西、菜園、菓葉、龍門、西衛、山水等多個社區據點，共54位長者、6位新住民參加走秀。澎湖縣議會議長陳毓仁、縣議員許國政與社會處副處長陳怡蓁等人到場與阿嬤們同樂。

澎湖縣長陳光復表示，因為長輩們早期年代生活較辛苦資源少，所以當時結婚很多都沒穿過婚紗，因此想為長輩們圓一場婚紗夢。也透過這次圓夢婚紗秀，讓長輩們重新體驗年輕時代的幸福，豐富人生色彩。

今天婚紗秀以96歲許蔡繁阿嬤最為年長，71歲女兒許美媛專程自台北返澎陪著一起參加，讓媽媽再披一次婚紗一圓少女的願望最為引人注目。許蔡繁阿嬤表示，22歲時結婚，雖然當年生活上較困苦，還是有穿上簡單白紗，出嫁時還要到村莊附近宮廟拜拜。在時隔74年後，今天由女兒陪同再披上婚紗顯得特別開心，也為自己留下最美好回憶。

其他還包括有28年前自印尼遠嫁來澎湖的張莉娜等6位印尼新娘，她們體驗穿婚紗，載歌載舞、接受現場灑花，感受最幸福一刻。

「金點之星～閃耀幸福圓夢婚紗秀」活動，由榮獲衛福部「金點獎」的新北永和民權社區發展協會協辦，現場安排有歌舞表演外，最特別就是社區65歲以上的阿嬤們穿著婚紗美美走一趟紅地毯留下滿滿回憶。（編輯：孫承武）1130428