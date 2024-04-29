碳費3子法預告 起徵標準擬分階段下修

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（中央社記者張雄風台北29日電）環境部今天預告碳費相關3項子法。根據草案，碳費起徵標準為年排放量達2.5萬噸以上的排碳大戶，未來將分階段下修起徵標準，預計2030年就會適用年排放量1萬噸的門檻。

氣候變遷因應法下與碳費有關的3子法，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，環境部今天正式預告，並召開記者會說明。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，透過預告3項子法的相關規範，希望透過經濟誘因，幫助企業減碳；若按此規畫，製造業及電力業在2030年有機會達到減碳23%至25%的國家自定貢獻（NDC）目標。

根據規定，碳費收費對象為公告應盤查登錄及查驗排放源，且全廠（場）直接及使用電力間接溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸以上的電力業及製造業；以2022年盤查登錄資料推估，約500廠（場）收費費基約1.55 億噸，占台灣總排放量約54%。

蔡玲儀說明，目前規劃未來會分期將起徵2.5萬噸分階段下修為1.5萬噸、1萬噸，預估2030年前（或2030年）降至1萬噸的門檻，但各階段實施的期程仍待討論。

蔡玲儀指出，初期配合碳費徵收門檻，非高碳洩漏風險事業可獲2.5萬噸的扣除額；至於高碳洩漏風險事業，則不能適用2.5萬噸的扣除額。

蔡玲儀說，初步盤點，包含鋼鐵、水泥屬於高碳洩漏事業，而半導體、電子零組件就不是高碳洩漏事業；至於實際家數，仍要透過事業單位的排放源、電力使用及營業額等精算，目前未有完整統計。（編輯：管中維）1130429