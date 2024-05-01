環境部：台灣排碳大戶皆需繳碳費 較歐盟更嚴謹

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（中央社記者張雄風台北1日電）環境部29日預告碳費徵收3項子法草案，今天補充說明，相較於歐盟最高給予事業單位100%免徵額度，台灣排碳大戶達成自主減量計畫享有優惠後，仍需繳交一定比例碳費，更為嚴謹。

環境部29日預告氣候變遷因應法下碳費徵收的3項子法草案。然而，部分團體對於收費公式中，排放量納入碳洩漏風險係數、且最高可以「打2折」一事存疑。

環境部今天發布新聞稿表示，相較歐盟、韓國及新加坡等，為避免碳洩露及兼顧產業過渡轉型，往往給予免費排放配額或免稅額，相較之下，日前所預告碳費收費辦法草案的設計則更為嚴謹。

環境部以歐盟為例，被列管對象若屬高碳洩漏風險行業且符合排放標竿者，可無條件取得100%的排放配額；而台灣需提出具有指定目標的自主減量計畫並經核定，且仍要繳交一定比例的碳費。

就減量指定目標部分，環境部進一步說明，指定目標分為2種，第一種是參考科學基礎減量目標（SBT）精神，以2021年為基準年，至目標年2030年共減量42%；第二種為技術標竿指定削減率，以2019年至2023年排放的5年平均值作為基準年排放量，在達成2030年國家自定貢獻（23%至25%）的前提下，依不同排放型式訂定排放標竿值。

環境部評估，前述減量目標對產業而言具有一定程度的挑戰性，收費對象仍需投入資金進行實質減碳工作後方可達標，並非輕鬆達陣。

環境部補充，台灣二氧化碳排放密集度（每單位國內生產毛額之二氧化碳排放）呈逐年下降趨勢，2022年較2005年減少42.13%；在假設所有收費對象均提出自主減量計畫且達標的情境下，推估收費對象相較其基準年（2019年至2023年，5年平均排放量）可減少約24%以上的排放量，達成2030年國家自定貢獻。

環境部說，3子法草案預告期間為60天，近期將與各利害關係人辦理子法草案的說明會，也能蒐集各方意見以精進三項配套子法，歡迎各界提供相關的建議或意見。（編輯：陳清芳）1130501