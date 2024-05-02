獲永續獎事業卻涉污遭罰 綠盟籲強化頒獎透明度

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（中央社記者張雄風台北2日電）綠盟今天表示，以TCSA永續獎得獎單位64家為例，其中12家企業就因涉及污染行為被開罰，占比是所有單位所舉辦的永續獎中最高；呼籲各單位強化永續獎的透明度，並請政府建構反漂綠規範。

綠色公民行動聯盟今天舉辦「打造反漂綠生態系：2024企業永續追蹤報告發布」記者會。會中提出3點建議，包含強化整體制度的「透明度」，公開評選標準、配分比重、受評企業資料等；企業應完整揭露相關資訊，且持續精進揭露品質；政府應建構反漂綠資訊規範，儘速研提產業淨零轉型的具體戰略。

綠盟檢視行政院國家永續發展獎、TCSA台灣企業永續綜合績效獎及氣候領袖獎、天下永續公民獎與遠見ESG企業永續獎等4大永續獎的評選制度，並針對去年獲獎的製造業及排碳大戶，檢視其環保違規紀錄與氣候績效。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，TCSA永續綜合績效獎得獎家數64家，卻涵蓋最多污染企業及排碳大戶，其中12家企業因涉及污染被開罰，數量及比例遠高於其他永續獎；TCSA總得獎率達96%，並不是得獎率高不好，而必須要講清楚標準為何，才有公信力。

根據綠盟統計，國家永續發展獎中涉污遭罰計有2家、天下永續公民獎有2家、遠見ESG企業永續獎1家。

曾虹文以中油為例，2022年共違反環保法規42件，總計罰新台幣1866.2萬元，及勞基法5件、職安法9件；不僅如此，中油把同一天收到的罰單加總計為一件，因此報告書上寫6件，實際上是不同時間發生的15件違規；中油作法有漂綠之嫌，而主管機關經濟部應負責把關。

曾虹文解釋，不是有污染違規記錄就沒有資格，如今天提到中油，若有大幅進步當然很好，但看到的實況並不是如此；比較其他石化產業違規數也沒有中油多，同產業當然會覺得不平。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均表示，檢視獲得永續獎的12家半導體業者中，有8家的2030中期減量目標比國家目標低（24%），或是只有模糊的相對減量目標；在鋼鐵、石化、水泥業公司同樣存在2030年減量目標、節能或再生能源投入不夠積極的問題，且「關鍵減量策略」的揭露不夠詳盡。

曾虹文補充，並不是排碳大戶就不能領永續獎，而是若連國家承諾都達不到，就是拖垮國家減碳；因此是呼籲要用更嚴謹的標準，鼓勵企業往永續的方向走。

環境法律人協會理事長簡凱倫呼籲環境部與金管會得本於機關權責，藉由跨部會合作而推出「反漂綠指引」，為漂綠明確畫出行為界限，結合現行公平交易法、消費者保護法乃至證券交易法關於廣告不實或揭露不實的制度規範，完善ESG揭露的制度情境。（編輯：李亨山）1130502