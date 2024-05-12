美職巨人隊Hello Kitty日 長榮航總經理孫嘉明開球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）美職大聯盟巨人隊今天舉辦年度Hello Kitty主題日，長榮航空深耕運動行銷多年，今年首度與巨人隊合作贊助活動，總經理孫嘉明親自到場開球，希望藉由活動接觸更多球迷、行銷台灣觀光。

Hello Kitty一出場，全場球迷嗨翻天，拿起手機狂拍，超高人氣快把舊金山巨人隊吉祥物海獅Lou Seal給比下去。巨人隊自2014年舉辦Hello Kitty日，每年幾乎都吸引滿場球迷，今天提早排隊入場的前1萬5000人都獲贈一頂Hello Kitty漁夫帽。

不同於往年，今年Hello Kitty漁夫帽，背面印有巨人隊和長榮航空Logo。深耕運動行銷多年，長榮航空今年首度和巨人隊合作，贊助Hello Kitty日。

長榮航空總經理孫嘉明親自到場，首次站上大聯盟投手丘開球。當甲骨文球場的大螢幕上出現Hello Kitty彩繪機時，許多現場球迷直呼好可愛，女球迷克林（Lucy Kling）告訴中央社，沒去過台灣，希望未來有機會可以搭乘彩繪機。

孫嘉明接受訪問回應彩繪機需求表示，Hello Kitty 777-300ER彩繪機目前只有一架，調度上須考慮到不同城市，另外還有維修問題，較難固定在某一航點。

談到市場拓展，他說，美國是一個以運動為主的國家，希望透過這樣的合作接觸到更多民眾；巨人隊拿過8次世界大賽冠軍，能夠來參加活動心情很興奮。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）今天在場邊見證孫嘉明開球，活動結束後雙方互換贈禮，貝爾送上來自亞洲的巨人隊韓國球星李政厚的球衣作為禮物。

去年底，星宇航空舊金山飛台北航線首航，與長榮、華航、聯合航空一同提供直飛服務，每日最多有8個航班從舊金山直飛台北，是北美最熱門航線之一。

談到競爭優勢，孫嘉明表示，競爭一直以來都存在，長榮航空經營北美市場超過30年，主要建立起北美和東南亞之間堅實航網，相信在便利性、服務品質、飛航安全各個層面方面都有口碑，「先把自己做好做強，不太過於擔心競爭」。（編輯：張芷瑄）1130512

大聯盟巨人隊舉辦Hello Kitty主題日，Hello Kitty一出場，全場球迷嗨翻天，拿起手機猛拍，超高人氣快把巨人隊吉祥物Lou Seal給比下去。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年5月12日