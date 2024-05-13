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教部討論幼兒滿3歲當月開放讀3歲班 未獲共識

2024/5/13 19:27
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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部今天開會討論是否開放幼兒生理年齡滿3歲的當月進入3歲班就讀，與會人員認為恐不利班級經營及教保服務品質，尚有疑慮，教育部將持續蒐集意見。

教育部今天下午召開會議，就教保服務機構的3歲專班有餘額時，幼兒於生理年齡滿3歲的當月是否得進入3歲班就讀議題，邀相關團體討論。

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教育部會後透過文字說明，國民及學前教育署透過會議蒐集各界意見，與會人員認為生理年齡剛滿3歲幼兒仍在2歲學齡階段，考量其發展成熟度與適應能力、師生人力配比及設施設備，倘若未能到位滿足其學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，故尚有疑慮，教育部將持續蒐集各界意見。

為銜接家長對2歲幼兒的托育需求，教育部提到，國教署將持續以加速、加量增設2歲專班為政策方向；針對公立幼兒園已滿足3歲至5歲幼兒就學需求者，鼓勵以既有空間轉型設置2歲專班，所設專班均補助設施設備改善經費，因新設2歲專班而增加教保員的經費也給予補助，並另外提供獎勵措施。（編輯：張雅淨）1130513

#教育部
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