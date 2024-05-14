環境部：碳費3子法草案溝通中 估8月底前發布

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今天表示，碳費費率審議一定是今年要完成的工作，會加速進行；至於4月底預告碳費徵收的3項子法草案，正在與各界溝通，預計8月底前可以完成發布作業。

環境部發布新聞稿表示，4月29日預告碳費徵收的3項子法草案，預告期間為60天，預計8月底前可完成3項碳費子法的發布作業。

環境部補充，已於5月10日邀請全國工業總會、鋼鐵公會、水泥公會及造紙公會召開第1場的碳費子法草案說明會，由環境部報告「碳費收費辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」及「自主減量計畫管理辦法」等3項子法草案內容。

環境部表示，後續將針對不同產業碳費徵收對象以及關心碳費制度相關團體，持續辦理碳費子法草案說明，以便蒐集各界對於3項子法草案意見與建議。

對於外界關心的碳費費率審議進度一事，環境部已依第3次碳費費率審議會的決議，進行各項碳費費率情境（含一般費率及優惠費率）減量及衝擊評估的試算工作，將於下次費率審議會提出不同費率情境模擬試算結果，供委員作為費率審議參考。

至於審議會的開會時間，環境部表示，目前正在調查中。環境部強調，碳費費率制定是今年一定要完成的工作，將加速進行相關法制作業。（編輯：管中維）1130514