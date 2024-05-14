綠領人才炙手可熱 中彰投分署開辦ESG系列課程

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）因應2050淨零碳排目標，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天公布，27日開辦「ESG永續發展暨智慧網控人才培訓班」，歡迎有興趣投入綠色產業領域者踴躍報名參加。

因應全球2050淨零碳排目標，各企業都在全力布局，也帶動就業市場上對ESG相關職缺人才需求日益殷切，中彰投分署為此積極協助產業朝數位與綠色產業雙軸轉型。

中彰投分署表示，綠領人才是台灣邁向2050淨零排放的關鍵，轄區產業及企業面臨推動ESG永續發展，對於提升碳盤查、碳減量、碳查驗、碳足跡計算、撰寫企業永續報告書以及人才培訓的能力有迫切需求。

為擴大服務量能，中彰投分署委託財團法人中國生產力中心成立ESG人才培訓據點，提供2大服務，包含企業永續人才培訓輔導、職前與在職訓練課程銜接就業等整合式服務，因應中小企業綠領人才荒。

中彰投分署指出，為培育符合產業需求的綠領人才，今年陸續開辦ESG系列課程，將於27日開辦的「ESG永續發展暨智慧網控人才培訓班」透過業界講師實務教學，串接ESG整合到智慧管理，培養雙技能，訓後可從事永續管理師、溫室氣體盤查人員、電控系統工程師或節能績效量測與驗證工程師等，歡迎至「台灣就業通」線上報名。

對於有意投入重點ESG產業領域服務的民眾或淨零轉型的企業，中彰投分署歡迎多多運用ESG人才培訓據點的「ESG人才培訓資源地圖」網站查詢或打電話到據點服務專線洽詢。（編輯：郭諭儒）1130514