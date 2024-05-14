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勤益科大景觀系畢業特展 聚焦探索低碳永續

2024/5/14 17:17（5/14 17:36 更新）
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勤益科技大學景觀系畢業特展「暴脹宇宙：探索無限成長的我們」14日舉辦開幕活動，主題包含低碳永續與極端氣候對應等，校長陳文淵（中）等人出席。（勤益科大提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月14日
勤益科技大學景觀系畢業特展「暴脹宇宙：探索無限成長的我們」14日舉辦開幕活動，主題包含低碳永續與極端氣候對應等，校長陳文淵（中）等人出席。（勤益科大提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）勤益科技大學景觀系畢業特展「暴脹宇宙：探索無限成長的我們」，即日起至18日在校內展出，主題包含低碳永續與極端氣候對應等議題，期盼喚醒民眾關切環境。

特展今天起在校內藝術中心展出，共有25組作品，內容涵蓋產業轉型、鄉鎮再生、都市綠洲及生態永續等內容，由實體模型搭配文案。24日至27日將移展台北松山文創園區3號倉庫。

今天舉辦開幕活動，校長陳文淵、景觀系系主任方智芳等人皆出席，並由參展學生講述創作理念。

方智芳會中致詞表示，學生對於社會趨勢的敏銳度相當高，作品「低碳永續生態電廠轉型計畫」以高雄興達電廠燃煤機組陸續除役為背景，深入瞭解當地環境與居民需求，重新規劃電廠場域，打造兼具生態、低碳與教育功能的空間，讓廢棄區域有新的可能，也期盼公部門能聆聽學生建議，共創美好的生活環境。

方智芳說，此次特展設計主題包含低碳永續、產業空間再造、人與水關係和解、轉型正義、空間活化與極端氣候對應等，期盼喚醒民眾對環境的關切。

陳文淵指出，學生的實踐力相當重要，近年景觀系屢獲國內獎項肯定，更獲邀製作「2023花現龍井」入口意象以及東勢林場的主題景觀，學生在學習過程累積實務經驗，並將所學應用於實際場景中。（編輯：郭諭儒）1130514

陳文淵
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