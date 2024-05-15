綠色轉型必修學分 中央社邁向零碳永續新時代論壇開課

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涉己新聞

（中央社台北15日電）中央社與環境部共同舉辦「邁向零碳永續新時代」系列論壇，台北首場將於6月5日在集思交通部國際會議中心揭幕，產官學各界專業權威將引領台灣在邁向永續淨零關鍵時刻，為零碳生態帶來嶄新契機。

在淨零碳排及碳有價化的趨勢下，台灣碳權交易所已於2023年8月成立，預計在2025年將對排碳開始徵收碳費，帶領企業邁向零碳新未來。今年成立滿100年的中央通訊社，以「百年轉身 自由永續」迎接新世紀的到來，與環境部共同舉辦「邁向零碳永續新時代」系列論壇，並同時於台北首場舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，攜手企業一起永續轉型。

這一系列論壇活動，將由中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良主持；台北場首先邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、台灣碳交易之父李堅明教授、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣碳權交易所總經理田建中等人與談，共同針對碳交易最新實務動態解析、碳費機制配套措施，以清楚脈絡認知下揭開碳權交易神祕面紗，為各領域人士邁入碳交易市場建立嶄新概念。

台北場第2階段與談，則邀請安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家、工業技術研究院綠能與環境研究所環境技術總監蔡振球、台達電子企業永續發展部經理許惠卿、安永台灣氣候變遷永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲、政治大學企業永續管理研究中心副主任蘇威傑等人，一起針對碳盤查、碳減量、碳中和、碳淨零等減碳路徑，帶領大家從中找到學習之路，解除各界對低碳轉型的碳焦慮，協助各中小企業推動淨零碳排跨越知識門檻。

在全球淨零碳排浪潮興起，企業綠色轉型迫在眉睫，「邁向零碳永續新時代」系列論壇也預計將於7月31日、8月14日分別舉辦台中、高雄場次，透過各地產、官、學界交流對話，引領台灣在邁向「2050淨零碳排」願景路徑上，共同接軌國際永續轉型目標攜手努力。歡迎各界踴躍參與，請上活動網站免費報名。1130515