北分署攜手明志科大簽MOU 培育綠能人才

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）淨零減碳是全球趨勢，勞動部勞動力發展署北分署今天與明志科大簽署能源電池產業合作備忘錄（MOU），未來將結合產官學資源共同培訓技術人才、提供就業機會，推進綠能產業發展。

淨零浪潮席捲全球，企業對綠領人才的需求持續上升，勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，今天與明志科技大學簽署「能源電池產業合作備忘錄」，並邀請台塑新智能、盛齊綠能、合通綠能等工協會代表共同見證。

北分署表示，北分署長期致力於職業訓練和人才培育，每年成功培訓逾2萬名專業人才、輔導逾5000人次取得專業證照，而明志科技大學在推動台灣高階電池研發人才培育同樣表現出色，不僅成立綠色能源電池研究中心，並正籌建全台首座「能源電池產業人才及技術培育基地」，為台灣鋰電池產業競爭力奠定堅實基礎。

北分署表示，未來將結合產官學資源，共同培訓前瞻技術人才、提供綠領就業機會，盼透過這次緊密合作能發揮1加1大於2的效果，促進國內綠色能源產業人才的職能提升，為綠能產業輸送即戰人才。（編輯：李亨山）1130515