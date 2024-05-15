馬來西亞留台生黃詩妮傳唱台灣好聲音

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）「我最喜歡台灣流行歌曲，不僅意境悠美，也富有深意，更能影顯台灣文化精髓。」談到台灣歌曲，馬來西亞留台生黃詩妮如數家珍，誓言在大馬傳唱「台灣的好聲音」。

2019年，大馬旅台同學會在世新大學舉辦第4屆大馬之音Suara Malaysia賽事，黃詩妮憑藉著「時間都去哪兒了」、「我懷念的」等多首經典歌曲不僅闖入10強，最終拿下第3名。她時而高亢與時而低的沉渾厚嗓音，將歌曲的高低音翻轉展現得淋漓盡致，獲大馬留台同學「鐵肺歌后」美稱。

大學畢業後的黃詩妮決定返回大馬，也把她在台灣感受到的台灣流行歌曲文化帶給周遭的大馬朋友。去年10月間馬來西亞留台校友會聯合總會舉辦「留台好聲音」比賽，黃詩妮不負眾望以「好膽你就來」一曲奪冠。

仁嘉樓（Jenjarom）是位於馬來西亞雪蘭莪州瓜拉冷岳縣北部的華人新村，黃詩妮（NG SZE NI）從小在這個新村長大，由於媽媽年輕時代就相當熱愛台語歌曲，她受母親歌唱基因遺傳，加上從小耳濡目染，喜歡哼哼唱唱，特別鍾情於台灣的流行歌曲。

黃詩妮今天接受中央社記者訪問表示，新村是大馬特有的文化傳統，仁嘉樓是以講福建話為主的華人新村，新村中的華人子弟都聽得懂台語，也有不少學子赴台讀書。她印象中新村早餐店裡也經常播放台灣的台語或國語流行歌曲，這也讓她逐漸對台灣的流行音樂萌生好感。

熱愛唱歌的黃詩妮經常和媽媽與姊姊在家中舉行「小型演唱會」，全家最熱情支持的鐵桿粉絲就是爸爸，雖然是唯一的聽眾，但已讓黃詩妮當年的幼小心靈決定有機會一定要去台灣「一探究竟」，領略台灣的流行歌曲文化。

和黃詩妮一樣熱愛唱歌的姊姊曾赴台灣參與「華人星光大道2」選秀賽事，來自大馬華人新村的好聲音受到裁判青睞。

隨著姊姊的腳步，黃詩妮決定實現當年想法到台灣唸書，從一位大馬留台生的角度感受台灣這塊土地，也真正「在地」聆聽並感受台灣的流行音樂與文化。

黃詩妮受訪說，她沒有與多數大馬留台生一樣選擇位於台北的大學，而是隻身赴位於高雄大樹區的義守大學，從大眾傳播的專業角度學習流行音樂對台灣文化的影響，特別是南台灣的高雄，平時鄉親們溝通的語言就是台語。

她說：「義守大學的學習時光，讓我感受到大樹區鄉親的熱情，特別是對能夠說中文與福建話（台語）的大馬留台生來說，沒有語言的隔閡更能拉近與台灣的距離。」

黃詩妮說：「在台留學生涯獲益良多，特別是對台語的溝通與表達更道地、更『輪轉』，無形提升對台語歌曲的咬字和口音的矯正，這絕對是一個最佳的『正音班』。」

來到台灣讀書，黃詩妮不放棄任何聆聽校內或校外演唱會機會，只要有歌手到南台灣的義守大學校園內演唱，她的出席率滿百，絕不會錯失任何一次聆聽或學習歌手唱功的機會。

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黃詩妮受訪說，有時諸如伍佰等知名藝人在高雄國家體育場開唱，雖然也想到現場一睹實力唱將風采，但受限於留學生經濟結拮，無法和其他台灣同學共同嗨翻高雄這座美麗的城市。

談到流行的國台語歌曲，黃詩妮簡直如數家珍，從江蕙的「落雨聲」、黃乙玲的「人生的歌」、施文彬的「再會啦心愛的無緣的人」、伍佰&China Blue的「心愛的再會啦」，抑或蕭煌奇「沒事的」等歌曲，對這位曾經留台的年輕人來說都是「小菜一碟」。（編輯：馮昭）1130515