食道靜脈曲張增肝癌死亡風險 北榮找最佳治療

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（中央社記者曾以寧台北15日電）肝癌患者半數併發食道靜脈曲張，恐造成出血、提高死亡風險，台北榮總與高榮合作研究發現，與口服藥物相較，內視鏡結紮手術可顯著減少患者出血風險，有望改善治療指引。

台北榮總今天召開記者會指出，這項研究成果已於今年3月刊登於胃腸肝膽領域重量級期刊「腸」（Gut），可望藉初級預防策略減少肝癌病人出血機會，進而改善整體存活率。

肝癌患者因血管阻力上升，會導致肝門靜脈呈現高壓狀態，共約5成患者會併發胃食道靜脈曲張，其中又有5成會發生出血情況；且出血後患者預後非常差，再出血率約50%、6週內死亡率約26到48%，兩者皆比非肝癌病人高出許多。

家住台南的73歲林姓老農，因半年內體重莫名減輕5、6公斤且感虛弱無力，轉至台北榮總求診，發現肝臟長了6公分大的腫瘤，食道還有6條靜脈曲張，有高出血危險性；他先後接受8次內視鏡結紮手術，又透過手術切除肝臟腫瘤，至今不論食道靜脈曲張或腫瘤，都沒有復發狀況，更沒有發生出血。

台北榮總副院長侯明志說明，國際上針對門脈高壓的治療共識，是優先使用非選擇性β-腎上腺素阻斷劑，若有禁忌症且合併有高危險性食道靜脈曲張，則建議接受內視鏡靜脈曲張結紮術預防出血。但此共識主要是根據過去對肝硬化病人研究結果而建議，並未對有針對肝癌病人的治療策略。

考量肝癌患者身體虛弱、病情惡化快，用藥劑量常只能達肝硬化病人的1/2或1/3，恐影響治療效果，台北榮總因此與高雄榮總合作，進一步了解口服藥物與手術結紮治療效果差異。侯明志說，這項研究成果發表後，將有望改變國際治療指引。

台北榮總內科部胃腸肝膽科醫師楊宗杰表示，治療團隊與高雄榮總合作，歷經10年研究144名肝癌併發食道靜脈曲張患者，結果發現，接受內視鏡結紮治療相較於口服藥物，可顯著減少肝癌合併食道靜脈曲張患者首次出血的機會，讓出血風險下降6至7成。

楊宗杰說明，針對早期肝癌患者，內視鏡結紮治療不僅可以減少食道靜脈曲張出血率，甚至可以改善整體存活率；而針對晚期肝癌患者，由於腫瘤進展快速、患者存活時間較短、不論接受何種治療的治療時間及次數皆不完整，導致在出血率及死亡率皆沒有顯著差異。（編輯：李亨山）1130515