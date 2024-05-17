日照車輛闖平交道判不舉發 警：可提新事證檢視

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（中央社記者汪淑芬、張榮祥台北17日電）台灣鐵道暨國土規劃學會今天告訴媒體，日前有民眾在台南拍攝到1輛日照中心車輛闖平交道的影片，向警方檢舉，警方判定不舉發，讓人詫異。

台南市警察局新營分局告訴中央社記者，民眾檢舉影片沒有聲音，也未出現火車及閃光號誌，警方調閱監視影像後，最終判定檢舉事證不足；民眾可提供新事證供警方重新檢視。

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台灣鐵道暨國土規劃學會指出，張姓民眾4月27日搭乘台糖公司新營鐵道文化園區116次勝利號班車，由火燒店站駛往中興站，於下午4時39分，途經界和路平交道時，1家日照中心車輛違規強行闖越平交道，差點與列車碰撞發生事故，所幸列車司機員及時發現，並採取緊急煞車，才避免碰撞。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，張姓民眾將拍攝的影像向警方檢舉，結果在違規事實明顯的情況下，警方以沒有錄到平交道聲光效果、無錄到火車等理由，判定不予舉發，令人感到詫異。（編輯：管中維）1130517