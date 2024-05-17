本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
520專題 / 台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸
首頁 / 生活

日照車輛闖平交道判不舉發 警：可提新事證檢視

2024/5/17 12:23（5/17 13:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬、張榮祥台北17日電）台灣鐵道暨國土規劃學會今天告訴媒體，日前有民眾在台南拍攝到1輛日照中心車輛闖平交道的影片，向警方檢舉，警方判定不舉發，讓人詫異。

台南市警察局新營分局告訴中央社記者，民眾檢舉影片沒有聲音，也未出現火車及閃光號誌，警方調閱監視影像後，最終判定檢舉事證不足；民眾可提供新事證供警方重新檢視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣鐵道暨國土規劃學會指出，張姓民眾4月27日搭乘台糖公司新營鐵道文化園區116次勝利號班車，由火燒店站駛往中興站，於下午4時39分，途經界和路平交道時，1家日照中心車輛違規強行闖越平交道，差點與列車碰撞發生事故，所幸列車司機員及時發現，並採取緊急煞車，才避免碰撞。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，張姓民眾將拍攝的影像向警方檢舉，結果在違規事實明顯的情況下，警方以沒有錄到平交道聲光效果、無錄到火車等理由，判定不予舉發，令人感到詫異。（編輯：管中維）1130517

#平交道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：