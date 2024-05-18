消除里程焦慮 沙崙綠能科技示範場設電動車充電專區

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（中央社記者張榮祥台南18日電）由工研院產服中心營運的沙崙綠能科技示範場域，與國內最大的第三方充電站營運商「EVOASIS 源點科技」合作，開放場域內立體停車場提供電動車充電服務，落實淨零碳排願景。

綠能科技示範場域營運辦公室今天新聞稿說明，EVOASIS自2021年進駐沙崙綠能科技示範場域，藉由場域充電樁設置進行產品技術反覆驗證提升品質。民眾駕駛車牌為E或RE開頭的電動車，只要進入歸仁區大武路上的智慧停車場，閘門將自動辨識開放入內停車；場內電動車充電專區，裝設8支7kW的EVOASIS智能型AC充電樁，充電費用每度電新台幣5.5元。

EVOASIS源點科技說明，8支充電樁支援連網、RFID感應啟動，及搭載EMS動態能源管理系統、EVOASIS線上營運收費系統，並支援市場上各式品牌及車型電動車款。目前公司在科學城研發有相當成果，從開始進駐3年內，打造全台數量最多的DC快充站點，提供60kW~360kW不同功率快充選擇。

另外，充電樁也配置EMS能源管理系統，系統會主動調節場域內各充電樁使用電量，以最少電力容量發揮最大充電效益。

台南市長黃偉哲表示，推廣充電樁設置不僅呼應2050淨零碳排路徑，也是南市府施政重點之一，年底前預計設置1000座充電樁。經發局也將透過沙崙智慧綠能科學城辦公室，協助優質充電樁業者擴大落地至各個有需求場域，除符合環保趨勢，也消除電動車主對無法充電所產生的里程焦慮。（編輯：孫承武）1130518