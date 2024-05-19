關注氣候變遷 我是海外特派員培訓營聚焦永續

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涉己新聞

（中央社記者蘇木春台中19日電）中央社舉辦第7屆「我是海外特派員」，今天展開中區培訓營第2天活動，規劃環境永續、AI科技等課程，聚焦當前媒體關注重點話題，讓學員接軌未來新聞工作，貼近國際趨勢發展最前線。

「我是海外特派員」培訓營中區場次，昨天起一連2天在中華電信學院台中所舉行，活動內容充實，以「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」作為主軸，邀請業師帶領學員探討AI與新聞工作者之間的合作與競爭，以及面對環境、永續、淨零排放等議題。

今天的課程上午先邀請公視「我們的島」節目製作人于立平，以25年來長期關心環境議題實務經驗，從新聞專題製作角度，以報導的本質、發想與企劃，分享影音新聞製作的技巧。

于立平提醒學員，要從資料收集田野調查開始，將各種觀點、分析具體呈現。她也強調，影像是第一手的採訪資料，不能只有現象報導，必須要分析前因後果，並提出未來預防方法，完整呈現出新聞專題的故事性。

關注全球氣候變遷，聯合報永續工作室總監梁玉芳與團隊透過格陵蘭實地探訪，強調當前媒體規劃環境永續議題的重要性。中央社 113年5月19日

接續聯合報永續工作室總監梁玉芳則以氣候變遷為題，分析當前媒體如何規劃環境永續議題，讓學員更加了解新聞媒體關注全球環境的重要性。她曾與團隊實際前進格陵蘭氣候變遷最前線，造訪當地11個村落完整記錄，透過影像帶領學員關切氣候迫切危機。她指出，氣候變遷已無法改變，「我們只能接受，並適時做出調適，沒有人是局外人。」

下午課程則邀請人工智慧科技基金會執行長溫怡玲分享「AI與新聞工作者的合作與競爭」、天下雜誌編輯顧問黃哲斌分析「多元面貌開展媒體新未來」。

適逢中央社成立100週年，「我是海外特派員」也是百年社慶重要的活動之一，由文化部指導，中華電信、第一銀行、兆豐銀行文教基金會、昇恆昌共同贊助支持。

南區培訓營活動則將於6月1日至2日在中華電信學院高雄所（高雄市仁武區里仁勇路400號）舉行，歡迎想認識媒體運作、對新聞工作有興趣的大專院校學生，把握最後機會踴躍報名參加，活動全程免費，詳情請上官方網站，或至「我是海外特派員」臉書粉絲團。（編輯：謝雅竹）1130519