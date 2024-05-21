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2050淨零最後拼圖 彭啟明：碳費進度加速進行

2024/5/21 12:40
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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部自去年2月氣候變遷因應法公布後，優先推動氣候法下12項與碳定價相關子法，已公告及預告11項，並強調碳費費率制定今年一定要完成。部長彭啟明說，碳費進度會加速進行。

環境部今天下午安排「彭啟明部長與記者有約－談環境部業務展望」記者會。彭啟明稍早回應環保團體，碳費的進度接下來一定會加速進行，也會特別注意氣候變遷帶來的通膨問題，致力不讓其成為社會負擔。

去年2月15日總統公布將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」（氣候法），並將2050淨零目標入法。

自氣候法公告後，環境部也優先推動氣候法下與碳定價相關的12項子法。其中7項子法已公告，包含碳盤查登錄及查驗辦法、自願減量專案、增量抵換管理辦法等。

目前仍在預告的，包含「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」、「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」。

「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案自去年12月底預告至今，仍未正式公告。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，與各部會討論後仍有一些細節需要再確認，如公司合併後，交易的碳權應如何處理等，是否有與其他法規競合的問題等；目前正加速聚焦意見，希望今年6月有機會公告。

碳費收費、自主減量計畫及減量指定目標等3項子法，更綜整訂定碳費3公式。黃偉鳴說，5月已陸續與各團體召開草案說明會，也持續蒐集各界對3項子法草案的意見與建議，目前預計8月底前可完成3項碳費子法發布作業。

至於碳費費率制定期程，最近1次審議會是在5月7日召開。環境部強調，碳費費率制定是今年一定要完成的工作，將加速進行相關法制作業。這攸關碳定價最後、也是最主要的1塊拼圖，各界仍在等待答案揭曉。（編輯：管中維）1130521

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