彭啟明：碳費制度擬參考美日 向企業釋蘿蔔誘因

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（中央社記張雄風台北21日電）環境部長彭啟明今天宣布環境部業務展望。在碳費部分，將參考美國的租稅抵減、日本發行氣候債券，讓棍子、蘿蔔一起發揮效用；另外也回應環團訴求，將再檢討空氣品質標準、朝世衛目標邁進。

環境部今天舉辦「彭啟明部長與記者有約－談環境部業務展望」記者會。

彭啟明表示，台灣推動減碳是用碳費當棍子，但沒有蘿蔔，因此落實目標要另外找新的方法，以美國的租稅抵減、日本發行氣候債券是2個值得參考的例子，要想出辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用，推動適用於台灣的蘿蔔政策。

環境部4月29日預告修訂加嚴空氣品質標準，陸續也收到各界要求空氣品質標準再加嚴的意見。彭啟明指出會再檢討空氣品質標準，將朝世衛組織目標邁進。

關於四接問題，彭啟明說，各界關注包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等議題，將研議邀請經濟部或開發單位、公民團體各推薦上述領域專家學者各1人（共6人）擔任專案小組初審專家學者，參與審查。

再生能源部分，彭啟明指出，預定6月預告太陽光電環評標準，針對環境敏感區位及設置規模進行檢討修正，擬再增加位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，及在山坡地設置一定規模以上（面積、裝置容量）應實施環評規定；預計今年12月底前發布。

離岸風電部分，彭啟明提到，今年初與經濟部溝通，提出兩階段初審新措施，並納入對環境保護及監測更高標準檢核表；第一階段初審由環境部依檢核表所列項目進行檢核，符合規定者可取得環境部初審建議通過函，開發單位即可參與經濟部遴選，取得核配容量後再辦理第二階段實質審查。（編輯：李亨山）1130521



