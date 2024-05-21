企業宣稱碳中和缺乏規範 環境部擬指引要求公開揭露

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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部今天表示，坊間已有部分業者宣稱單一產品達碳中和，但目前並無相關規範可確認，因此正與相關部會討論碳中和指引，供事業單位依循，並要求公開揭露如何達成碳中和方式。

環境部今天舉辦「彭啟明部長與記者有約－談環境部業務展望」記者會。會中提到，現在正在研擬企業宣告碳中和指引，將訂定規範、並要求公開揭露。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴接受媒體聯訪時表示，現在往往只看到企業稱達到碳中和的結果，但並不知道是如何達到；因此正在研擬一個準則，讓企業能完整揭露、呈現怎麼達成，目前預估6月會有草案出爐，再與各界討論。

黃偉鳴舉例，企業宣告自己達成碳中和，可能是因為自行減碳、或是購買碳權，這些都需要對外敘明。

黃偉鳴指出，由於碳中和指引會牽涉到其他部會法規，因此現在都還在跨部會討論階段；前陣子金管會也有提出類似概念，如ESG（環境保護、社會責任、公司治理）報告也會要求完整揭露，「公開揭露」是符合國際潮流。

黃偉鳴說明，過去規範排碳大戶每年需進行排碳揭露，但碳中和指引適用對象則不限於排碳大戶，小型排碳源也可能會有碳中和需求；現在許多業者宣告單一產品達碳中和，因此需要能有相關規範讓業者可依循，也避免消費者被誤導，細部內容都還在討論。（編輯：張雅淨）1130521