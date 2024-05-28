文大攜手東訊產學合作 培育溫室氣體管理人才

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（中央社記者許秩維台北28日電）中國文化大學ESG永續創新研究中心與東訊公司簽署產學合作備忘錄，未來將致力於培訓溫室氣體管理人才，協助企業溫室氣體盤查，達到碳排管理及淨零轉型需求。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學與東元集團旗下的東訊公司簽署產學合作備忘錄，雙方承諾未來將共同合作培育綠能人才與產學研發，積極落實ESG社會責任承諾。

文化大學副校長王志誠表示，文大近年致力於培育節能減碳人才，並緊密扣合聯合國永續發展目標及能力關鍵指標，希望發展為最貼近社會趨勢的綜合型永續大學；這次期盼藉由跨界攜手，共同達成2050淨零排放的政策里程，創造成功的合作機制與社會影響力。

王志誠提到，溫室氣體管理人才已成職場新寵，無論是企業、政府機構還是非營利組織，都需要這類專業人才，助力實現減碳目標；文化大學傾全校之力投入該證照培訓，第一步就是鼓勵商學院、理學院老師參與培訓，成為各類ESG永續的種子教師，更積極與產業合作，讓學生都能成為職場新寵，無落差接軌職場。

東訊公司董事長劉兆凱指出，東訊近年來積極開發ESG領域的企業解決方案，包含智能運維、用電管理、碳排管理等系統，更因應政府2050淨零碳排目標，推出全數位的溫室氣體盤查工具，應用AI辨識技術，可將掃描後的數據自動編排、自動計算、自動產出清冊，全流程數位化工作，是企業完成盤查清冊的最佳工具。

劉兆凱表示，文化大學在永續發展領域著墨至深，設有各層級ESG人才培訓課程，其中溫室氣體盤查課程採用全數位AI 辨識溫室氣體盤查工具為教學輔助，提供學員練習未來實際盤查作業，有助於教學培訓落實。（編輯：李亨山）1130528