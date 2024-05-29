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嘉市通過淨零自治條例 推中小學零排放步行接送區

2024/5/29 13:29（5/29 14:26 更新）
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嘉義市議會28日三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，嘉義市中小學校園一直很重視低碳議題，進行校園魚菜共生低碳範例。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年5月29日
嘉義市議會28日三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，嘉義市中小學校園一直很重視低碳議題，進行校園魚菜共生低碳範例。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年5月29日
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市議會昨天三讀通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，並率先推出校園零排放接送區，規劃中小學增設零排放步行接送區，將淨零議題向下扎根，提升校園環境品質。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，配合氣候變遷因應法規範，淨零排放永續管理自治條例的重點，包括溫室氣體減量、氣候變遷調適、推廣淨零永續及附則等，並明定嘉義市應於2050年達到溫室氣體淨零排放目標，條例預計今年10月起公告實施。

市長黃敏惠表示，嘉義市人口密度高，碳排放多以住商用電、交通用油為主，因此這項條例核心以能源及生活轉型為對策主軸，與轄內產業及市民關聯密切。

環保局長李佳禾指出，市府優先推動住商節電、交通運具高度電動化，持續降低對化石燃料依賴，同時打造電動化及無碳化運具的友善環境，並落實一次性用品減量，引導民眾更低碳且珍惜資源的永續生活習慣，這些改變也會減少空氣污染與極端氣候衝擊的影響。

市府指出，這項條例中，嘉義市率先推出校園零排放接送區，於未來規劃國小及國中增設零排放接送區，以不影響既有方式接送下，鼓勵採步行方式，低碳或無碳化方式通學，並將淨零議題向下扎根，同時提升校園環境品質。（編輯：陳仁華）1130529

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