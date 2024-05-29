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第4次碳費審議會暫訂7/5召開 討論徵收模擬情境

2024/5/29 15:51
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（中央社記者張雄風台北29日電）環境部氣候署今天表示，目前統計大多數碳費費率審議會委員能夠出席的時間，暫訂第4次開會時間於7月5日。預料這次會議會討論各種徵收模擬情境等深水區。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，目前經徵詢大多數碳費審議會委員可以出席的時間後，暫訂將於7月5日召開第4次審議會；後續仍依實際開會通知的時間為主。

環境部於5月7日召開第3次碳費費率審議會，會中決議將於第4次會議中討論各種徵收情境進行模擬，如徵收碳費對消費者物價指數（CPI）影響、減量效果、2030年前的階段目標等。

黃偉鳴表示，同仁現在正在彙整相關資料，會在第4次會議之前交給委員參考，以利會中討論。

至於這次討論的進度、是否可能會有第5次會議，黃偉鳴說目前沒辦法預估，尊重委員的討論過程。（編輯：李亨山）1130529

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