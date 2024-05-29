出席亞塞拜然氣候大會？彭啓明坦言難度非常高

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（中央社記者張雄風台北29日電）今年聯合國氣候大會將於亞塞拜然舉行。環境部長彭啓明坦言，今年要參與大會有非常高的難度；但希望將鄰近國家、國際間對台灣有影響的對象，邀請來台或是舉辦線上會議，是比較務實的作法。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）正式批准，亞塞拜然和巴西為2024年及2025年聯合國氣候大會的主辦國。

去年COP28由前環境部長薛富盛率團出席，外界關心今年是否也會比照辦理。環境部長彭啓明接受中央社記者專訪時表示，現在的時空背景不見得能夠實際出席氣候變遷大會，但希望用線上或其他方式進行，一定會想辦法參與。

彭啓明說，亞塞拜然還算是戰區、與亞美尼亞也仍有紛爭，但為了氣候變遷大會雙方宣布停火；原本就任環境部長前，他打算以民間氣候聯盟的身分出席，笑稱「還要準備鋼盔、防彈衣」。

此外，彭啓明提到，亞塞拜然畢竟是中國一帶一路有投資的國家，因此的確對台灣來說要參與大會有非常高的難度，因此還是要看國際政經的局勢；過去是透過一些NGO協助參與。

彭啓明也感慨吐露自己的夢想，前幾年每次參與會議，都會期待若有一天能幫台灣成為一名談判代表「該有多好」；但政治環境沒辦法改變，與友邦、合作夥伴達成共識，比一切都來得重要。

彭啓明說，在政治情勢沒有改變前，務實參與、與國際保持連結，或是與友好國家都可以透過台灣的實力有一些新的計畫合作，不只是單純的拜訪，而是更實質上的聯絡、交流，「這樣關係都是必要的」。

彭啓明列舉如歐盟碳邊境調整機制（CBAM），美國降低通膨法案，新加坡、韓國、日本等碳制度，希望將鄰近國家、國際間對台灣產業、淨零有影響的對象，邀請來台灣或是舉辦線上會議，都是比較務實的作法。（編輯：李亨山）1130529