環團呼籲碳費應取消折扣 正視企業綠色競爭力

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（中央社記者賴于榛台北30日電）環團今天聚集在行政院，批評環境部日前預告的碳費3子法草案，提供高碳洩漏風險產業碳費折扣、也給予非高碳洩漏產業2.5萬噸免徵額，將不利企業綠色競爭力，政府應正視並取消相關折扣。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會等環保團體今天在行政院前舉行記者會，高喊「碳費不打折、淨零才可能」、「碳費折扣大拍賣、企業減碳會耍賴」，呼籲行政院正視環境部日前預告的碳費3子法草案，恐嚴重破壞污染者付費的真義。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇說明，環境部日前公布的3子法條文設計複雜，給予廠商各種優惠，高碳洩漏風險產業除已享有優惠費率，子法還給予企業2折的折扣，等同8成免費，而針對其他非高碳洩漏企業，則是直接贈與2.5萬噸的免徵額，讓企業無需負擔相關成本，上述種種不僅徒增行政成本，變相補貼廠商，削弱碳費成效，更遑論落實污染者付費原則。

林雨璇指出，子法對於碳抵換機制設計，給予企業10%到15%的碳權抵換，高於日本、韓國的5%，這樣不僅破壞環境完整性，更讓企業得以轉嫁減碳責任，且經估算，若將鋼鐵、水泥、石化視為高碳洩漏風險產業，將會導致約4700萬噸的排放量不需承擔任何成本，造成碳費新台幣235億元的損失，而這些折扣所帶來的成本，最終將由全民共同承擔。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯提到，全球皆面臨通膨壓力，但加拿大、新加坡、歐盟依舊加嚴碳定價制度，台灣碳費開徵日期若持續拖延，又因「碳洩漏」的考量，壓低費率跟提供大幅度免徵額時，最終反將使企業碳管理能力無法跟上國際淨零趨勢，不利綠色競爭力。

趙家緯進一步解釋，倫敦政經學院今年3月曾針對台灣碳費制度提出研究報告，內文也指「優惠費率的設計，將侵蝕台灣氣候政策的可信度」。

綠色公民行動聯盟專員沈宜臻則指出，目前企業只要提自主減量計畫，就可取得優惠費率，但企業若未達成自主減量計畫，不僅毫無罰則，也無需追繳衍生利息，建議環境部應該設計追繳罰則等制度，避免企業無視減碳責任，且未來應完整公開受管制排放對象的逐年自主減量計畫。

環團整體訴求包含，一、新政府應啟動跨部會協商，修正碳費子法漏洞；二、取消2.5萬噸免徵額、碳洩漏風險產業2折優惠；三、調降碳權扣減比例、勿放大碳權效益，拒絕排放大戶漂綠；四、公開企業自主減量計畫，未達成須設置追繳利息及罰則；五、碳費優先投入促進減碳、社會效益的公共投資。（編輯：張若瑤）1130530