台南國際綠色產業展揭幕 邁向低碳永續新未來

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（中央社記者張榮祥台南30日電）2024台南國際綠色產業展今天在大台南會展中心揭幕，為期3天，吸引逾6國80家廠商參展，現場涵蓋250個展位，以邁向低碳永續新未來。

2024台南國際綠色產業展今天起至6月1日在大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲出席開幕典禮指出，綠色能源產業在台南蓬勃發展，他對台南穩健朝向2050淨零碳排目標很有信心。

黃偉哲表示，2050淨零碳排不能只是口號，各國都在實踐這項目標。在城市發展綠色能源、朝向淨零碳排目標上，台南已建立非常好的基礎，為環境保護和節能減排提供厚實助力，也為經濟發展開創新機會，他期待綠色科技廣泛應用，開創美好未來。

台南市政府發布新聞稿指出，2024台南國際綠色產業展展示零碳技術、智慧儲能、綠色建材、電動車及電池、循環經濟、節能環保設備及綠色金融等先進綠色技術與解決方案，逾6國80家廠商參展，內容涵蓋綠色產業相關議題及商機。（編輯：陳政偉）1130530