星宇航空9/1首航雅加達 每週5班次往返

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）星宇航空今天宣布，9月1日首航印尼首都雅加達，每週5班次往返，造福來往台灣與印尼的旅客。

星宇航空發布新聞稿，台北至雅加達航線每週二、三、五、六、日飛航，去程上午8時10分起飛，當地時間中午12時30分抵達雅加達；回程印尼時間下午1時30分起飛，抵達台灣是晚上8時10分，以新世代飛機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個。

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星宇航空說，台北至雅加達航線除了造福頻繁往來兩地的台商和移工外，搭配洛杉磯、舊金山以及將於今年8月16日開航的西雅圖3條長程航線，為北美和東南亞間的跨太平洋旅客提供更多選擇。

星宇航空說，雅加達為印尼首都，是當地的經濟、政治、文化中心，鄰近台商匯集的第4大城萬隆，因特殊群島環境被譽為千島之國，殖民歷史演化出的多元文化融合出專屬的獨特風貌以及景點，如獨立紀念碑廣場、雅加達大教堂、舊城區Kota Tua等都是必訪之處。印尼舉世聞名的還有其豐富的自然景觀，壯觀的白色火口湖和度假天堂千島群島都位於雅加達近郊。（編輯：陳政偉）1130531