印度首支華語學生研習團 今抵台學習1個月

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（中央社記者林行健新德里1日專電）在教育部及駐印度代表處教育組的推動下，首支來自印度的華語學生研習團今天抵達台灣，準備在國立台北教育大學華語文教育中心展開為期1個月的學習，相信將有豐富的學習經驗。

研習團的16名學生來自印度北方邦（ Pradesh）喜夫南達卓越大學（Shiv Nadar Institution of Eminence）；在此之前，雖有印度籍華語教師團訪台研習，但就學生團而言，這是歷年來第一次。

教育部在印度喜夫南達卓越大學設有台灣教育中心，駐印度教育組與台灣派來的華師湯臣、林詩庭，以及國立台北教育大學，籌劃研習團已有半年，因為台印度文化差異大，台海情勢及共機擾台又是印度家長不放心的議題，組團不易，經過溝通釋疑終於成行。

為確保行程順利，湯臣先行返台籌備交通並接機，林詩庭則隨團自印度飛抵台灣，讓學生及家長們都很放心。

林詩庭表示，印度學生們下午達桃園機場時，立刻品嚐了台灣的珍珠奶茶，學生表示，珍珠奶茶和印度奶茶有點相似，但不同之處在於台灣的奶茶是冰的，而印度奶茶則是熱的。

她說，學生對即將開始的課程與活動感到非常期待。

未來一整個月研習期間，除了紮實的華語課程之外，兩位華師與國立台北教育大學還規劃了美食地圖、文化參訪、總統府和企業參觀等活動。

此外，Taiwan Plus等媒體及翻譯公司也將到校演講，分享產業經驗，鼓勵學生精進華語；教育部代表及印度台北協會（ITA）會長葉達夫，也將與學生分享學習華語職涯發展以及台印交流關係。

駐印度代表處教育組組長陳立穎表示，這16名學生中有半數是國際關係系的學生，其他則來自數學系、生命科學系、企管系、英文系及化工系等。

陳立穎感謝教育部的大力支持，才能促成這個印度首團，讓印度大學生有機會在沉浸式環境下精進學習華語。

喜夫南達卓越大學是印度著名私校，創辦人喜夫南達是全印度前5大富豪。這所學校一般僅聘用留美教授。依據印度著名的職涯360雜誌（Career 360）， 2023年在新進私立大學綜合科系及理工科系均排名第一，學生畢業後大多留學歐美。（編輯：高照芬）1130601