商港服務費繳納新增全台4大超商 每筆手續費8元

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部航港局宣布，今天起商港服務費可至全台4大超商、共約1萬4000家門市繳納，每筆手續費新台幣8元。

根據航港局規定，目前旅客搭船離境時，須繳納40元商港服務費，船舶及貨物另有不同計費標準。

航港局透過新聞稿表示，為提升商港服務費繳費的便利性，今天起核發新繳納單將新增超商條碼，民眾可至超商繳費，包括7-11、全家、OK、萊爾富全台共約1萬4000家超商門市提供服務。

航港局表示，現行商港服務費已有32家代收銀行、農會、郵局可辦理臨櫃繳納，或是利用ATM轉帳，也可藉由台灣票據交換所嗶嗶繳（BeePay）進行網路轉帳，或是開通由授權帳戶自動扣款等方式。

航港局提醒，新增超商繳費金額上限為2萬元，超過金額的繳費單，超商將無法代收，民眾可採用其他繳費管道，另外，超商繳費須由繳納人自行負擔每筆8元手續費。

航港局表示，商港服務費為政府對港口後續擴充與建設的重要經費來源，凡進出商港的船舶、離境旅客船舶所裝卸的貨物都須收取。（編輯：張雅淨）1130603