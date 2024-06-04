資源回收業僅1成設光電 環部輔導節電減碳

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（中央社記者張雄風台北4日電）為減少碳排，環境部鼓勵資源循環業者在廠區設太陽光電，然而全台約650家業者有設置光電者僅約1成。環境部解釋，主要是廠區空地需放置回收物，仍會輔導以節電方式加強減碳。

環境部去年協助資源循環業進行碳盤查，估算年總碳排放量20萬1344.26公噸。為了減少碳排，環境部也鼓勵業者裝設太陽光電。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎告訴中央社記者，目前公告應回收廢棄物回收業及處理業共有650家，其中已設置太陽能光電者為64家，總設置容量1萬8835.43Kw，年減碳效益為1萬1253.51公噸。

就統計數字觀察，裝設光電的業者僅占總數約1成。翁文穎說明，一來回收業者廠區有大部分是無屋頂的空地，用來放置回收物，二來多數場地不大，可能因為自身經濟效益等因素影響設置意願；環境部仍有提供業者經濟部及工研院太陽光電單一窗口服務與諮詢管道。

翁文穎提到，環境部去年也協助4家業者評估建置光電，預計可增加480kw設置容量；若合計已建置光電的64家，年減碳效益可提升至1萬1540.29公噸。

另外，翁文穎說，廢照明光源、廢鉛蓄電池、廢乾電池、廢塑膠容器為資源循環業中單位處理量會產生較高碳排產業；但其實除了廢鉛蓄電池外，其他都是以電力使用為主要排放源，可以透過電力感測器連續24小時持續監測，協助找出耗電設施並進廠輔導。

翁文穎進一步說明，依去年在處理業實廠佈建監測結果，建議改善後可有效減少能源使用率達10%，並依此預估1年平均每廠可提供減碳量21公噸，同時更可提升處理效率達8%。（編輯：陳清芳）1130604