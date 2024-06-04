高中原民生科學人才培訓營報名開跑 招90人免收費

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（中央社記者許秩維台北4日電）為培訓高中原住民族學生科學人才，教育部今年暑假將辦理培訓營，邀國際數理學科奧林匹亞師資團隊規劃課程，預計招收90名學員，全程課程及食宿免費，即日起受理報名。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實「原住民族教育法」，協助培訓具科學研究性向的高中原住民族學生，教育部透過「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」，由學校推薦具有科學研究性向的原民生，再由協辦大學遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間巡迴上課。

教育部國民及學前教育署今年將辦理「113年度高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊規劃科學培訓課程及學習活動，提供化學科、生物科、地球科學科的培訓，提供高中原住民族學生加強科學理論及探究實作能力的機會。

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113年度培訓方式將以班為單位，辦理化學、生物、地球科學共3班，每班約30人，總名額90人，全程課程及食宿免費，培訓課程將於7月9日起陸續展開，即日起至6月14日受理報名至額滿為止。

國教署提到，今年暑假課程再推陳出新，例如化學科「葡萄酒中鐵含量測定原理解說及實驗」、生物科「餐桌上蛋白質變性的檢測及其定量」、地球科學科「地質考察：北海岸地質」及「天文望遠鏡操作與天文觀測」等課程，歡迎高中原住民族學生踴躍報名。（編輯：張雅淨）1130604