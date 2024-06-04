高雄推飛灰水洗再利用 取代掩埋減輕環境負擔
2024/6/4 15:12
（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄4座焚化爐年產出約5萬噸飛灰，目前均以掩埋方式處理，環保局為達成2050年淨零排放，推動「飛灰水洗再利用」，減少石灰岩等天然原料開採及碳排等環境負擔。
高雄市政府環保局指出，全高雄4座焚化爐每年產出約5萬公噸焚化爐飛灰，目前都是以「穩定後掩埋」方式處理，未來若以「水洗」方式處理，再製成水洗灰產品，經檢驗合格進行再利用，將為高雄市資源循環零廢棄減碳策略再跨一步。
高市致力推動「資源零廢棄、物質全循環」減碳政策，環保局長張瑞琿率隊前往「達和大發資源股份有限公司」水洗廠，了解飛灰水洗設備流程及處理策略。
環保局表示，廢棄物進入焚化爐燃燒後會產出底渣及飛灰，底渣的部分製成為可再利用「粒料」，環保局已做到100%「去化、再利用」；唯獨飛灰必須固化穩定化後，以掩埋方式處理。透過「飛灰水洗再利用」減少石灰岩等天然原料的開採及碳排等環境負擔。
張瑞琿表示，飛灰水洗再利用可減少資源開發及取代部分原料，具有減碳效益，未來也可藉由開發合適減碳方法取得自願性減碳碳權，也是「資源循環零廢棄」最後一哩路，為達到2050年「淨零排放」目標，任何一項減碳策略都會加以提升推動。（編輯：孫承武）1130604
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