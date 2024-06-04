觀光署微笑南灣優惠開跑 盼帶動旅客成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北4日電）為鼓勵旅客到南台灣觀光，觀光署推動「微笑南灣」知性主題旅遊，首波活動結合台灣仲夏節推出限定優惠，預估可帶動旅客成長1成左右。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，邀請深具人文藝術、科普教育與地方特色的南台灣10大展館，跨部會、公私協力共同推動「微笑南灣」知性主題旅遊。

觀光署指出，首波活動結合6月開跑的2024台灣仲夏節，串聯各展館自即日起至9月1日推出仲夏節限定優惠方案，以及宣傳展館所舉辦的活動與特色展覽，並搭配台灣觀巴與台灣好行優惠活動，期盼能帶動北客南送，捲起南台灣旅遊風潮。

觀光署表示，「微笑南灣」知性主題旅遊是以南台灣半環島微笑曲線概念，串聯國立故宮博物院南院、奇美博物館、國立台灣文學館、國立科學工藝博物館、衛武營國家藝術文化中心、佛光山佛陀紀念館、國立海洋生物博物館、國立台灣史前文化博物館、國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區與小門地質探索館等10大展館，各展館主題多元又深具特色，可望帶動1成旅客成長。

觀光署指出，各展館推出的仲夏節限定優惠方案，包含故宮南院憑蒜頭糖廠五分車當日車票，於今年底可享參觀8折優惠；台灣文學館入館打卡、參加解謎遊戲及走讀遊程均贈送限定紀念品；衛武營藝文中心搭配即將於7月舉辦的花露露的童樂節，主打租用語音導覽機只要銅板價新台幣50元等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光署表示，目前有7條台灣觀巴遊程，分別可前往故宮南院、台灣文學館、佛陀紀念館、海生館、人權館綠島園區及小門地質館，其中前往人權館綠島園區的「綠島環島之旅半日遊」於今年底前還適用花東2折優惠，其他路線也有2人同行1人免費優惠。

自由行旅客則可搭乘台灣好行前往故宮南院、佛陀紀念館、史前館卑南遺址公園及小門地質館，其中前往史前館卑南遺址公園的「縱谷鹿野線」於今年底前還可免費搭乘，其他路線到明年8月底前仍享有半價優惠。（編輯：張雅淨）1130604