國中女沒打過HPV公費疫苗 15日前可申請補接種

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）國健署今天公布開放國中2、3年級女生補接種HPV公費疫苗，對象為過去1劑HPV疫苗都沒打過者，可於15日前向地方政府衛生局提出申請，由家長陪同於30日前至指定醫療院所施打。

據世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防效果最佳。衛生福利部國民健康署自民國107年開始全面推動國中女生公費接種HPV疫苗。據統計，107至110年入學女生完整接種2劑疫苗涵蓋率分別為75.2%、86%、86.1%、91.7%。

國健署今天透過文字回應中央社記者，目前為國中女生接種第2劑HPV公費疫苗時期，主要對象為國中2年級女生，因分析發現還有部分國中2、3年級女生，直到現在沒有施打過任何1劑HPV公費疫苗，開放補接種申請。

國健署提醒，開放補接種HPV公費疫苗申請對象，分別為97年9月2日至98年9月1日出生的國中3年級女生、98年9月2日至99年9月1日的國中2年級女生，提醒符合資格的女學生，經由家長或監護人同意後，依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗。

國健署指出，凡是在補接種期限內完成施打第1劑HPV公費疫苗，第2劑同樣提供公費施打服務，以利達到完整接種，獲得更全面保護效果。換句話說，即使在國中3年級才施打第1劑公費疫苗者，到了高中接種第2劑仍屬公費。

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今年將畢業的110年入學國中3年級女生，若尚未接種第1劑，建議把握機會，儘速於113年6月15日前向地方政府衛生局提出補接種申請，並於113年6月30日前持補接種通知單、接種同意書暨評估單、接種紀錄卡及健保卡，由家長陪同至指定醫療院所接種第1劑。

國健署說明，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，可以預防至少7成致癌高危險型別的HPV感染，降低長期感染導致子宮頸癌的風險。但HPV疫苗仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。（編輯：李亨山）1130604