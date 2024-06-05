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中央社推「碳交易的28堂課」 李永得盼善盡媒體責任

2024/6/5 10:52（6/5 11:54 更新）
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中央社「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行，全國中小企業總會副理事長陳萬來（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、中央社董事長李永得、「台灣碳交易之父」教授李堅明、台灣碳權交易所總經理田建中與中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良手拿新書合影。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
中央社「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行，全國中小企業總會副理事長陳萬來（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、中央社董事長李永得、「台灣碳交易之父」教授李堅明、台灣碳權交易所總經理田建中與中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良手拿新書合影。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
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涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北5日電）邁向淨零永續新時代，中央通訊社今天舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，中央社董事長李永得期待這本書能在「台灣2050淨零排放」願景上，作為小小獻禮，善盡媒體社會責任。

今天現場，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、「台灣碳交易之父」台北大學教授李堅明、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣碳權交易所總經理田建中、中華民國全國中小企業總會副理事長陳萬來、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良等人都出席支持。

李永得致詞分享，今年適逢中央社100週年，除了慶祝紀念、回顧反省外，更要望向未來，思考在未來100年，中央社應該要扮演什麼角色，以此基礎做出貢獻。他指出，未來影響人類文明發展最重要的2件事，一是生成式AI、另一個就是ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展。

李永得表示，溫室效應、氣候變遷、淨零碳排等話題，早已被全世界討論超過30年，在這一場攸關下一代生活環境以及人類存亡的氣候戰爭，沒有人能置身事外。

李永得指出，碳交易是國際性的，已實施在台灣法律制度與國際貿易之中。而中央社是擁有大量專業國際特派資源的媒體，他希望藉由國內外編採人員採訪、整理淨零碳排相關案例，與諸多企業、專家訪談，以說故事淺顯易懂的方式，提供有用資訊給社會大眾。

李永得也說，期待這本書在台灣邁向2050淨零碳排願景上，能作為一份小小獻禮，善盡中央社新聞媒體的社會責任。

「碳交易的28堂課」全書精選出18個典範案例，包含台積電、中鋼、台泥、中油等「碳排大戶」的減碳作為，以及Google、全家便利商店、歐萊德等企業的碳盤查與碳中和實踐，透過案例具體經驗，為準備加入淨零賽道的企業提供借鏡。

同時也與國際同步接軌，由中央社專業駐外特派員深入探訪歐盟、英國、中國、韓國、新加坡等地，解析「總量管制與排放交易」和「自願減量」2種不同碳權機制如何運作，報導各國交易現況及減碳政策，為產業界提供重要參考。（編輯：張雅淨）1130605

中央通訊社5日在台北舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，中央社董事長李永得期待這本書能在「台灣2050淨零排放」願景上，作為小小獻禮，善盡媒體社會責任。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
中央通訊社5日在台北舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，中央社董事長李永得期待這本書能在「台灣2050淨零排放」願景上，作為小小獻禮，善盡媒體社會責任。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
碳交易的28堂課
碳交易的28堂課
  • 作者｜中央通訊社
  • 出版社｜中央通訊社
  • 出版日期｜2024/05/01
#李永得
#出版情報
#淨零台灣
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