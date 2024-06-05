中央社推「碳交易的28堂課」 李永得盼善盡媒體責任

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涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北5日電）邁向淨零永續新時代，中央通訊社今天舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，中央社董事長李永得期待這本書能在「台灣2050淨零排放」願景上，作為小小獻禮，善盡媒體社會責任。

今天現場，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、「台灣碳交易之父」台北大學教授李堅明、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣碳權交易所總經理田建中、中華民國全國中小企業總會副理事長陳萬來、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良等人都出席支持。

李永得致詞分享，今年適逢中央社100週年，除了慶祝紀念、回顧反省外，更要望向未來，思考在未來100年，中央社應該要扮演什麼角色，以此基礎做出貢獻。他指出，未來影響人類文明發展最重要的2件事，一是生成式AI、另一個就是ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展。

李永得表示，溫室效應、氣候變遷、淨零碳排等話題，早已被全世界討論超過30年，在這一場攸關下一代生活環境以及人類存亡的氣候戰爭，沒有人能置身事外。

李永得指出，碳交易是國際性的，已實施在台灣法律制度與國際貿易之中。而中央社是擁有大量專業國際特派資源的媒體，他希望藉由國內外編採人員採訪、整理淨零碳排相關案例，與諸多企業、專家訪談，以說故事淺顯易懂的方式，提供有用資訊給社會大眾。

李永得也說，期待這本書在台灣邁向2050淨零碳排願景上，能作為一份小小獻禮，善盡中央社新聞媒體的社會責任。

「碳交易的28堂課」全書精選出18個典範案例，包含台積電、中鋼、台泥、中油等「碳排大戶」的減碳作為，以及Google、全家便利商店、歐萊德等企業的碳盤查與碳中和實踐，透過案例具體經驗，為準備加入淨零賽道的企業提供借鏡。

同時也與國際同步接軌，由中央社專業駐外特派員深入探訪歐盟、英國、中國、韓國、新加坡等地，解析「總量管制與排放交易」和「自願減量」2種不同碳權機制如何運作，報導各國交易現況及減碳政策，為產業界提供重要參考。（編輯：張雅淨）1130605

中央通訊社5日在台北舉辦「碳交易的28堂課」新書發表會，中央社董事長李永得期待這本書能在「台灣2050淨零排放」願景上，作為小小獻禮，善盡媒體社會責任。中央社記者張新偉攝 113年6月5日

「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行。中央社記者張新偉攝 113年6月5日