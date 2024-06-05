【特派談新事】中日關係冷凍 中國人到日觀光年增率創新高？

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主持人：陳正杰／中央社副社長

與談人：楊明珠／中央社駐東京特派員

主題：中日關係冷冰冰 為何中國人仍愛到日本觀光置產？

中日關係自從建交後逐步正常化，但近年來因釣魚台主權爭議，中國掀起反日情緒、中國軍事威脅以及日本排放核處理水等因素，再加上新冠疫情影響，導致兩國關係持續冷凍。根據日經新聞調查指出，日本人「不喜歡」中國的比例高達74%，已連續6年超過70%。更有87%的日本人認為中國具有「威脅」。

雖然中日關係陷入冰點，但中國民眾似乎反其道而行，根據日本政府觀光局統計，中國人是今年二月份赴日外國人第三名，年增率高達1166.1%。除了旅遊，甚至還瘋狂到日本置產移民，讓小孩進入日本學校就讀。為什麼有反日情緒的中國人還是喜歡去日本？本集節目邀請中央社駐東京特派員楊明珠分享她在當地的觀察及分析，這些現象對日本人造成的困擾，是否也值得我們警惕？

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.06.05】

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