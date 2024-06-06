本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣2/300
首頁 / 生活

彭啓明：2050淨零排放不樂觀 須努力縮短差距

2024/6/6 13:34（6/6 13:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院社會福利及衛生環境委員會6日邀請環境部長彭啓明列席，就「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告。中央社記者翁睿坤攝 113年6月6日
立法院社會福利及衛生環境委員會6日邀請環境部長彭啓明列席，就「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告。中央社記者翁睿坤攝 113年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）環境部部長彭啓明今天表示，2050年淨零排放真的不樂觀，不只是台灣，全球都不樂觀，各國有提淨零目標，實際上有差距，就科學來看確實達不到，要努力縮短差距。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長彭啓明就「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告。

彭啓明指出，有參加COP28聯合國氣候峰會的人都知道，各國提出淨零目標，但是實際上有差距，需要很努力，就科學來看確實達不到，要努力盡力達成，盡量縮短差距；不只台灣，全球都不樂觀，一定要彎道超車。

針對德國也要重啟核電，他說，重啟核能是有但書的，並不是鼓勵推動核能，各有其國情考量，像是日本要部分重啟，就遭遇地方很大抗議跟壓力，韓國要全面重啟，也遭遇抗爭，不是每個地方、國家想要重啟就重啟得了的；所以並沒有全世界一定要核能，而是遵照每個國家的選擇。

他也說，就未來來看，新的核能確實是一個選項，都要觀察使用情形，包含有沒有成功、有無安全疑慮，再做運用，但是都不能解決現在的問題。

關於新核能，他說，有兩種，一種是小型模組化反應爐（SMR），但是體積並不小，現在美國的SMR比大巨蛋還大；另一種是核融合，至少還要10年以後才能成真，目前最快商轉案例是2029年。

針對能源，彭啓明認為，未來也必須讓民眾知道，電費很低廉的時代已經過去了，不是因為用綠電很貴，是因為未來排碳量要定價，未來電價、能源價格勢必逐步往上走，如何節能才是最重要的。

不過他也說，未來還有新型態能源，跟現在不一樣，大家要習慣，也不是說費用一定會漲，只要用對方式，其實電價跟各方面價格會更省。（編輯：陳政偉）1130606

延伸閱讀
學者：台灣欲發展新型態減碳技術 受限經費及土地第4次碳費審議會暫訂7/5召開 討論徵收模擬情境環境部：碳費3子法草案溝通中 估8月底前發布台經院：綠電交易市場規模上看百億度 成新經濟模式中央社推「碳交易的28堂課」 李永得盼善盡媒體責任
彭啓明
環境部：發展固體再生燃料 減少事業廢棄物環境部與慈濟簽署MOU 盼從生活落實環保
永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴總統：新政府引領AI新時代壯大國力 造福人民
172.30.142.18
更多編輯台推薦新聞：