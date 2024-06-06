中山大學淨零碳管理課 分享綠氫最新趨勢

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）國立中山大學碳權研究與服務中心和台灣碳權交易所、台灣證券交易所共同開設淨零碳管理系列課程，近日邀請中山大學化學系特聘教授陳軍互分享綠氫潔淨能源最新科技趨勢。

中山大學今天發布新聞稿表示，陳軍互以「綠氫的低成本取得與循環運用」為題，分享氫氣對未來潔淨能源發展的重要性。綠氫潔淨能源最新科技趨勢。

陳軍互說，根據國際能源署（International Energy Agency, IEA）預測，2050年全球潔淨氫氣需求量將超過3.9億公噸。儘管氫氣需借助人為提供能量而生成電力或熱能，卻可減少化石燃料使用。

陳軍互表示，氫能具有來源取之不盡、不需仰賴進口、不受環境限制等特性，氫能生成不會造成環境污染、具有高能量密度與安全性高等眾多優點。此外，在儲能效率上，也較電池具有續航力強、佔地小、補充快與保存久的特色。

陳軍互認為，在台灣淨零排放路徑上，氫能扮演非常關鍵角色，更是能源轉型的12項關鍵戰略之一。其中以綠氫於減少碳足跡上最具果效。綠氫製造過程中，若無綠電將難有綠氫生成，因此台灣綠電的發展對氫能至關重要。

陳軍互進一步指出，台灣四面環海擁有地域優勢，活用海水電解產生綠氫具有極大益處。由於海水電解技術，也不會與民競爭淡水，但唯獨目前製造成本價格偏高，主要受電力、貴金屬催化劑與分隔膜等浮動成本變動影響。

中山大學表示，2024上半年陸續開設淨零碳管理系列課程，未來將持續因應全球永續浪潮，針對企業需求規劃課程，協助產業淨零轉型並汲取最新、最專業的零碳知識。（編輯：李淑華）1130606