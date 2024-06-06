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泰國廚師極限挑戰賽 弘光科大2生挑戰東協美食奪銀

2024/6/6 18:16（6/6 18:46 更新）
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弘光科技大學餐旅管理系學生挑戰東南亞美食，日前參加「2024年泰國極限挑戰賽」（2024 Thailand Ultimate chef challenge），拿下2銀1銅2佳作成績。（弘光科技大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月6日
弘光科技大學餐旅管理系學生挑戰東南亞美食，日前參加「2024年泰國極限挑戰賽」（2024 Thailand Ultimate chef challenge），拿下2銀1銅2佳作成績。（弘光科技大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）弘光科技大學學生參加「2024年泰國極限挑戰賽」，挑戰東南亞美食，2學生分別以越南河粉、泰國冬陰功，以及櫻花蝦油飯與咖哩叻沙麵分獲銀牌肯定。

弘光科大今天發布新聞稿指出，餐旅管理系副教授吳胤瑱帶領學生參加「2024年泰國極限挑戰賽」（2024 Thailand Ultimate chef challenge），學生鄭鼎鑫、陳頡羽分別獲得東協美食銀牌、銅牌，萬明錡、施凱揚分別拿到亞洲米飯和麵食挑戰賽銀牌、佳作，呂竑儀獲亞洲咖哩佳作。

吳胤瑱表示，「2024年泰國極限挑戰賽」為亞洲地區大型賽事，有10餘國選手參賽，除一般常見西餐比賽項目外，更加重視亞洲美食及東協共同經濟體10國美食，為增進學生多元國際美食烹調專業技能，鼓勵學生挑戰東協美食。

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為了解東南亞口味，鄭鼎鑫賽前1個月在台灣到處吃越南河粉、泰國冬陰功，第一次做出的成品老師品嚐後直搖頭，他後續不斷練習；賽前抵達泰國也品嚐知名餐廳冬陰功，發現味道與台灣略有不同，他與老師討論後調整配方，加入椰汁吃法，讓泰國評審也直呼口味道地。

萬明錡從小就愛吃油飯，決定以亞洲米飯主題做油飯，麵食則選擇挑戰馬來西亞國民美食叻沙，主辦單位規定叻沙醬必須自行炒製，他從頭開始學習摸索。吳胤瑱在飯店工作時曾和馬來西亞廚師學到製作叻沙醬秘訣，獲傳授獨門炒製手法，萬明錡做出令馬來西亞評審稱讚不已的咖哩叻沙麵。（編輯：陳仁華）1130606

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