國家人才發展獎評選納入ESG 助企業永續轉型

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）台灣宣示2050淨零碳排目標，勞動部勞動力發展署今天表示，國家人才發展獎將納入ESG、數位轉型等評分項目，讓國家人才發展獎成為企業實現ESG目標助力之一。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，國家人才發展獎是台灣人力資源領域的最高獎項，更有人資界奧斯卡之稱，過去都以事業單位人才培訓的發展、績效及創新成果等做為評選構面。

發展署表示，由於氣候變遷日益嚴重，各國政府和企業紛紛提出減少碳排的策略與行動，台灣也宣示2050淨零碳排目標，為響應這個目標，將藉由國家人才發展獎評選內容的調整及歷年得獎單位的標竿示範，讓國家人才發展獎成為事業單位實現ESG目標的助力之一。

發展署表示，今年國家人才發展獎將納入ESG（環境保護、社會責任及公司治理）、數位轉型以及多元人才發展等評分項目，盼能協助事業單位達到永續發展和創新轉型。

發展署說，國家人才發展獎即將邁入第十年，今年度獎項徵選從今天起至7月5日止，歡迎事業單位加入評選，通過評選過程，不僅能檢視自我人才發展機制，奠定堅實基礎，更能進一步提升社會形象和產業競爭力。（編輯：陳清芳）1130612