南都蘭段渡假村環評初審卡關 補用水量評估

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天審查台東南都蘭段休閒渡假村環評案，環委認為本案用水量評估不足，也缺乏對海洋生態的調查及影響減輕措施，建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。本案基地位置位於台東縣東河鄉東43鄉道西南側與省道台11線北側之間，面積約為6.882152公頃。

開發單位引用台灣旅遊狀況調查資料，推估至122年台東縣住宿需求為共3萬4785間，與目前旅館、民宿等合計總房間數1萬4850間，仍有需求。

開發單位表示，渡假村分為生態休閒旅館區、養生渡假會所區、Villa渡假區，合計總房間數由原本的282間下修為252間，以此推估服務旅客數最多756人，服務員工數126人。

有環委提到，本案開發場址鄰近範圍，有多處已核准但仍未開發的類似環評案件，可見本案開發計畫必要性，應進一步評析；另外基地鄰近文化遺址區域，但沒有施工規劃，大規模開挖下應如何保存。

多名環委也關注用水問題。環委指出，根據報告計算的用水量絕對是低估；自來水公司「有條件同意」也不算確定承諾用水量；就算開發單位提出延管、換管的方式引水，但「開發可能就要花10年以上」；應具體承諾目前能供應的水量。

環委另外提到，東部的好山好水就是有很多的小溪、小河，如將生態廊道阻斷，水域生物如何能夠溯河回流；而生態中也沒有海域生態調查，海洋污染水源很重要，如枯水季又遇到旅遊旺季，就可能對海洋造成衝擊。

經會議討論，本案建議補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1130612