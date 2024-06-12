彭啓明：碳費制度估年底出爐 未實質討論總量管制

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部長彭啓明今天表示，碳費制度預計下半年上路，隨著未來3、4年碳費階梯式調升，的確需要總量管制排放交易，才能促成經濟市場驅動減碳，但目前還沒有真正開會討論過。

彭啓明今天接受YahooTV「齊有此理」主持人王時齊訪問。他在受訪時表示，2050淨零是全世界的目標，但真的很難達到，「中國訂2060淨零、印度則是訂在2070年」，全球2050怎麼可能做得到；然而全世界都在拼能源轉型，愈早有雄心壯志要達成，機會就愈大，日美都投入大筆經費，也是有效的。

彭啓明指出，聯合國氣候變遷大會決議是排碳有價，排碳就是成本，企業必須納入考量。

就台灣而言，彭啓明以台電電費試算，台電1度約新台幣3元，而每度電排碳量約0.5公斤，依此估算「每噸碳是6000元」；但他強調，台灣碳費的訂定仍需經由碳費費率審議會來訂，「不會是直接用這個數字」，會參考日韓、新加坡等鄰近國家，今年底前完成制度。

至於媒體報導未來將朝碳費及總量管制排放交易雙軌並行。彭啓明接受媒體聯訪時坦言「目前還沒有真正開會討論過」，但對於未來的想法是希望建立中長期的機制，因此評估在訂定總量之後，才能促成經濟市場驅動。

彭啓明指出，碳費制度會在今年底上路，試行1、2年後就可以搭配另一個制度補強；現在的問題在於台灣還沒有真正進入排碳有價的時代，雖然大家都在喊，但沒有真正理解；等碳費制度上路後，企業真正試算出內部成本後，再執行碳交易就會更順利，一開始就2種制度一起走「會容易打架」。

彭啓明說，碳費收費制度中包含高碳洩漏係數、起徵排碳量、碳費階梯式調整等都有時間序列，也都需要在審議會中討論，如果走到最後「碳定價可能高達1、2000元」，這時候推動碳交易就會比較有效果，「大概3、4年後就有機會」。（編輯：李亨山）1130612