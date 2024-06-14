台南局部降雨逾百毫米 全市抽水量95萬公噸

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（中央社記者張榮祥台南14日電）西南風對流旺盛影響，台南市今天凌晨起降雨及局部淹水，大同地下道一度封閉。截至上午8時，以南區累積雨量111.5毫米居冠，全市26個抽水站啟動抽水共約95萬公噸。

西南風暖濕空氣及海陸風對流發展旺盛，台南市今天凌晨起持續降雨，夜空不時傳出雷鳴，中央氣象署也對台南市發布大雨特報，直到上午10時，市區偶有陣雨。

台南市政府水利局觀測，截至上午8時，台南市最大累積雨量是南區111.5毫米，其次是中西區95毫米，安平區94.5毫米；最大時雨量是南區51.5毫米，新化區49毫米，山上區46毫米；最大10分鐘雨量是新化區15.5毫米，南區14.5毫米，仁德區12毫米。

水利局表示，台南市局部區域出現短暫積淹水，大同地下道一度封閉，退水後開放通行；中西區建商預壘樁施工灌漿阻礙觀亭街側溝連通中成路箱涵的屋下既有水路，也調派抽水機抽排退水，同時要求建商打除阻礙物。

此外，台南市喜樹、安平等26個抽水站啟動抽水，截至上午8時，抽水量共約95萬公噸。

水利局提醒，明、後天台南仍受西南風及海陸風影響，降雨機率偏高，民眾若發現側溝落水口、水溝蓋有樹葉、雜物阻塞覆蓋，應協助清除或通報市府處置。（編輯：謝雅竹）1130614