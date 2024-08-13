高雄類鼻疽增1死 個案有慢性病史

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市新增1例類鼻疽死亡個案，高雄市衛生局表示，這名死亡個案為60多歲男性，本身有糖尿病及高血壓慢性病史，12日因肺炎併發敗血性休克、全身多重器官衰竭不幸死亡。

衛生局今天發布新聞稿表示，男子在颱風期間7月24日外出返家發現左腳踝有傷口，1日因全身虛弱無力、呼吸急促、發燒等症狀由家屬送至急診就醫，發現有大面積肺炎，6日確診類鼻疽。

衛生局表示，颱風凱米過後，高雄市累計確診類鼻疽23例（1例死亡），發病症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等，其中9成以上案例皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。

衛生局進一步說明，類鼻疽桿菌為土壤腐生菌，可在土壤、水池及積水環境中存在，主要的傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染情形。

一般情形下，類鼻疽桿菌不會由人直接傳染給人；潛伏期可短至2天，或長達數月或數年，其中以9天為發病高峰期。臨床表現多樣性，從無症狀或局部皮膚潰瘍，到嚴重肺炎。

衛生局提醒，受風災水災影響地區的居民，若有出現發燒等症狀疑似症狀，請務必迅速就醫，並告知醫師居住地及周邊是否有積淹水或污水曝露史，以利醫師診斷。（編輯：郭諭儒）1130813