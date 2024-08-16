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對流雲系發展旺盛 本島19縣市大雨特報

2024/8/16 13:50
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（中央社記者余曉涵台北16日電）對流雲系發展旺盛，中央氣象署今天下午針對19縣市發布大雨特報，提醒民眾留意瞬間大雨。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台灣各地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

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氣象署指出，今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨。

氣象署說，環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區可能有大雨或豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨。（編輯：唐聲揚）1130816

#大雨特報
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