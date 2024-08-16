【淨零好pod】面對綠色轉型挑戰 碳盤查如何改變企業未來？
2024/8/16 17:03（8/16 17:10 更新）
主持人：梁君棣／中央社業務行銷中心主任
與談人：蔡振球／工研院綠能所環境技術總監
主題：碳足跡與碳盤查
在全球各地愈發重視碳排放與綠色轉型的背景下，當今社會，減碳與綠色轉型已經成為不可迴避的重大議題。
本集節目邀請到國內碳足跡與碳盤查領域的專家——工研院綠能所環境技術總監蔡振球，詳細分享碳足跡與碳盤查的基本概念，以及他在這一領域的豐富經驗與最新研究成果。不僅探討企業如何通過碳盤查來了解自身的碳排放情況，還分析在國際標準下，如何有效地進行碳減排，工研院也協助企業創新與推動綠色技術，使企業實現碳中和的目標。
不論您是對碳排放議題感興趣的專業人士，還是希望了解如何在生活中減少碳足跡的聽眾，本集節目都將為你帶來豐富的碳排放知識！加入我們，一同探索淨零排放的未來之路！
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：黃永嵊
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影片來源：中央社
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