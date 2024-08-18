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全台設12所新興推廣中心 設計教案育數位人才

2024/8/18 10:31（8/18 11:06 更新）
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教育部於全台成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，帶領教師共同設計教案、發展課程，以培育數位人才。圖為推廣中心與促進學校合作辦理新興科技IoT無線飛鼠簡報筆實作工作坊，協助教師增能。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月18日
教育部於全台成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，帶領教師共同設計教案、發展課程，以培育數位人才。圖為推廣中心與促進學校合作辦理新興科技IoT無線飛鼠簡報筆實作工作坊，協助教師增能。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）為落實2030智慧國家政策，教育部委託高雄師範大學統籌，於全台成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校， 帶領教師共同設計教案、發展課程，以培育數位人才。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署推動數位科技計畫，透過「前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，由推廣中心帶領促進學校，帶領教師共同設計教案、發展課程、辦理教師增能與學生學習活動及全國性競賽。

教育部提到，12所推廣中心分別以AI（人工智慧）、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、IoT（物聯網）、元宇宙、智慧製造等為主題，設立完善的新興科技體驗場域，讓學生能親身體驗科技的魅力，並致力於跨縣市與國際交流，透過遠距科技學習活動，縮減數位落差。

在課程發展方面，國教署鼓勵學校開設跨領域且多元化新興科技主題相關課程，例如金門高中開設「SketchUp金中校園迷宮設計」課程，讓學生學習3D模型設計，並將設計應用到校園空間規劃中；彰化縣二林工商開設「AIoT智慧家庭」課程，讓學生了解智慧家居的應用，打造智慧生活。

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另外，國教署也鼓勵推廣中心與企業合作，舉辦全國性新興科技主題競賽，引導學生將科技知識應用於解決問題，例如「中學生黑客松競賽」，針對生活化議題設計AI加值雲端應用、「全國智慧製造應用競賽」利用智慧機械手臂及IoT打造效率與節能的智慧工廠等。

國教署表示，希望透過多元有趣的學習活動，提升師生對新興科技的認知與應用，強化學生學習動機，並增進教師使用新興科技於教學知能，培養具備全球競爭力的數位人才，迎向新興科技新時代。（編輯：張雅淨）11300818

#教育部
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