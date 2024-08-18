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中油雙機制穩油價 下週汽油漲2角、柴油降6角

2024/8/18 12:15（8/18 14:14 更新）
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中油表示，19日凌晨零時起，汽油價格每公升調漲新台幣0.2元，柴油則調降0.6元。（中央社檔案照片）
中油表示，19日凌晨零時起，汽油價格每公升調漲新台幣0.2元，柴油則調降0.6元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北18日電）中油持續啟動平穩雙機制，中油今天表示，19日凌晨零時起，汽油價格每公升調漲新台幣0.2元，柴油則調降0.6元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升達31.6元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.7元。

中油表示，因中東地緣政治情勢轉趨緊繃，市場擔心伊朗與以色列若爆發衝突，恐影響波斯灣地區原油出口，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲3.72美元，新台幣兌美元匯率升值0.243元，漲幅為3.26%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元及1.7元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.5元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.6元。

中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及2.3元，國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.6元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的1.1元及2.3元均由台灣中油吸收，民國113年累計至7月底止，共吸收約204.09億元。（編輯：蘇志宗）1130818

#中油
#油價
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