台師大培育偏鄉教育生力軍 助中學生提高學習成就

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（中央社記者許秩維台北20日電）台師大推動「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，今年暑期實習有37名修業生前進花東，為55名中學生上課，提升國英數的學習成就表現。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大於2018年首創「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，期許培養偏鄉教育的重要生力軍，學程每年與偏鄉學校合作，辦理3週暑期實習課程，讓修業生到偏鄉教學現場發揮所學；中學生也在修業生指導下，在學習動機與成就上獲得顯著提升。

今年暑期實習共有37名修業生參與，前往花蓮及台東的6所國中為55名中學生上課，修業生發揮所學，根據學生狀況進行教學設計，藉由共同備課，激發教學策略，提升教學品質。

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台師大提到，在前測時學習成就表現最落後的10名中學生，經過3週課程後，國、英、數平均分別提升12.5分、8.7分、7.2分，進步顯著；在質性回饋中，學生也提到在國文閱讀上可以更快、精簡的抓到內容大意、訊息，在英語方面，學會拼讀、說出英文句子，而數學計算能力也變好。

修業生透過3週實習，對於偏鄉教學現場的認知、教學策略的熟悉、班級經營的掌握，均有大幅增進，在自我評估問卷中，「具有教學現場實際觀察與反思能力」，從實習前78%提升至實習後100%；「能了解學生學習困難的原因，並有效地進行教學」，從實習前77%提升至實習後93%。（編輯：陳政偉）1130820