法籍神父鮑立仁獲永久居留 為融入台灣讀佛書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）新北市中和天主之母堂的69歲法國神父鮑立仁在台服務逾20年，獲得馬偕計畫永久居留證。他不僅會到偏鄉關懷老人與孩童，也曾為融入台灣而讀佛教書籍，了解在地信仰。

移民署新北市服務站今天發布新聞稿表示，鮑立仁年輕時在法國巴黎取得企業管理碩士學位後，從事一般商務工作，出差到台灣就留下深刻印象，且有預感自己還會再來；果然在他成為神父幾年後，就被所屬教團指派到台灣服務。

新北市服務站說，鮑立仁剛來台灣時，初學中文就在輔仁大學教英語及法語，由於以中文備課及講課並不容易，他先請熟悉中文的老師幫忙修改教材後才授課。鮑立仁還透過閱讀佛教書籍以了解台灣人信仰，更融入台灣文化與社會。

新北市服務站指出，鮑立仁會和里長合作，關懷偏鄉兒童、老人，1999年至2002年間也會定期到新竹縣關西鎮的華光智能發展中心關懷並陪伴院生。這次獲得馬偕計畫永久居留證，鮑立仁感謝台灣政府對宗教人士友善政策，讓他能更專注於服務工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市服務站說，馬偕計畫永久居留證旨在表彰外籍人士在台卓越貢獻，會頒發給在台灣居住超過20年、經內政部移民署發給外僑永久居留證、且對台灣長期奉獻服務或具有特殊貢獻的年滿65歲外籍人士，只要獲得馬偕計畫永久居留證，就可比照國內老人搭乘大眾運輸、進入公立（營）風景區、康樂場所、文教設施優待及長期照顧服務。

新北市服務站主任林財榮說，感念鮑立仁長期深耕台灣、幫助弱勢團體，對偏鄉貢獻與服務令人感佩。（編輯：唐聲揚）1130821