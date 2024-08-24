草山水道古蹟增設扶手 北市開罰30萬已恢復原狀

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市定古蹟「草山水道系統」，北水處未先向文化局提報計畫就增設階梯扶手，遭民眾檢舉後又復原且被文化局開罰30萬元。審計報告認為，這是不經濟支出，應該改善。

文化局表示，「草山水道系統」是日治時期因應台北人口急速成長，必須開發新的水源，日人勘查草山地區，考量水質、水溫、水量、穩定性及無硫磺污染等因素後決定採用，水質純淨甘美，無需過濾、沉澱等處理，經加藥後即可直接飲用；也是全台首個設置自來水水管橋的水道系統，也是唯一於系統內包含水力發電的水道。

審計報告指出，「草山水道系統」於民國93年4月28日經北市公告為市定古蹟，日常管理維護與利用均能符合文化資產保存法規範。台北市文化局曾於110年間請台北自來水事業處提報古蹟修復及再利用計畫審查，當時函復說明古蹟現況未有異動、狀況良好。

不過，北水處卻在未提報古蹟修復及再利用計畫下，在112年2月即於草山水道系統之三角埔發電所階梯正中央增設扶手，遭民眾檢舉違反古蹟風貌。

審計報告表示，文化局後來邀集文資委員專家學者辦理現場會勘、召開審查會結果，認定新增扶手屬外加附屬設施，北水處應依規定提送古蹟修復及再利用計畫報文化局，經核准後才能增設，因此已增設之處要拆掉、恢復原狀，徒耗不經濟支出共新台幣45萬餘元，應該檢討。

文化局指出，因扶手確實位於古蹟內，開罰30萬元。

審計報告表示，北水處回覆因誤認案址非屬古蹟管理維護計畫匡列範圍，才誤觸規定施作，提送石梯扶手回復原狀緊急搶修計畫，經文化局同意後已依計畫內容完成復原。

另外，為因應古蹟管理需要及文化資產保存法相關規範，已決標辦理古蹟修復及再利用計畫採購案，以利落實後續管理維護及相關程序依循等。（編輯：戴光育）1130824